ما هى الأعراض المحتملة لوجود انخفاض فى عدد خلايا الدم البيضاء

كتبت إيناس البنا

خلايا الدم البيضاء هى أحد مكونات الدم والتى تمثل حوالي 1٪ فقط من دمك فقط، ولكن تأثيرها كبير حيث إنها تحميك من المرض.

تعمل خلايا الدم البيضاء كخلايا مناعية فى الجسم، فعندما يتعرض جسمك لهجوم من الفيروسات أو البكتيريا، تسرع خلايا الدم البيضاء للمساعدة في تدمير المادة الضارة ومقاومة المرض.



كرات الدم البيضاء

تصنع خلايا الدم البيضاء في النخاع العظمي، ويتم تخزينها في الدم والأنسجة اللمفاوية، ونظرًا لأن عمر خلايا الدم البيضاء يتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام، فإن النخاع العظمي يصنعها دائمًا.

وجود انخفاض فى عدد خلايا الدم البيضاء هو حالة يشار إليها طبيا باسم "قلة الكريات البيض" ، وقد تكون مؤشرا على ضعف النظام المناعى.

تشمل الأعراض الشائعة لوجود عدد منخفض من خلايا الدم البيضاء التعب وضيق التنفس والضعف والالتهابات المتكررة التى يصعب علاجها ، وفقًا لـموقع " HealthGrades"، فأن الأشخاص الذين يعانون من عدوى سيئة مع أعراض مثل الحمى والتهاب الحلق والآفات الجلدية أو تورم الغدد الليمفاوية، يجب أن يحصلوا على عناية طبية على الفور.



كرات الم البيضاء ووظيفتها بالجسم

يتراوح عدد خلايا الدم البيضاء الطبيعية بين 4500 و 10000 خلية دم بيضاء لكل ميكروليتر من الدم، ورقم أقل من هذا المعدل يشير إلى انخفاض عددها فى الدم.

هناك العديد من الأسباب المحتملة الكامنة وراء انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، وتشمل بعض الأسباب الإصابة بنقص أو فشل النخاع العظمى بسبب السرطان أو لأسباب أخرى أو الآثار الجانبية للأدوية التى تعالج السرطان أو وجود مرض فى الكبد أو الطحال أو وجود عدوى فيروسية أو بكتيرية.