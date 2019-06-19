ماليزيا تعلن اختطاف 10 مسلحين على أيدى جماعة أبو سياف ونقلهم إلى الفلبين

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت وكالة الأنباء الماليزية "بيرناما"، اختطاف 10 صيادين محليين يعتقد أنهم اختطفوا على أيدى جماعة أبو سياف المتطرفة فى دائرة لحد داتو، فى وقت مبكر من فجر اليوم.

وقال مفوض الشرطة فى ولاية صباح شرق ماليزيا، السيد عمر مماه، إن الضحايا المخطوفين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و60 سنة وهم لا يحملون أية وثائق الهوية سوى تصاريح الإقامة، مضيفا: "كلهم اختطفوا وهم فى طريقهم من لحد داتو إلى سيمبورنا فى قاربين منفصلين".

وأوضح عمر، أنه تم إنقاذ ستة أشخاص آخرين الذين كانوا فى أحد القاربين، بينما اختطِف العشرة منهم فى القارب الآخر ونقلوا إلى الدولة المجاورة "الفلبين"