ماذا يعنى انخفاض الأكسجين فى الجسم وما هى أعراضه؟

كتبت إيناس البنا

يسمى انخفاض الأكسجين فى الدم نقص الأكسجة، وهى الحالة التى لا تصل فيها كمية كافية من الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وذلك وفقًا لموقع " WebMD".

وقد يحتاج المرضى الذين يعانون من أعراض نقص الأكسجة إلى مراجعة الطبيب للتحقق من مستويات الأكسجين لديهم، حيث تتطلب أنسجة الجسم قدرًا معينًا من الأكسجين حتى يعمل الجسم بشكل صحيح.

تشمل أعراض انخفاض مستويات الأكسجين فى الدم:

التنفس السريع .

سرعة ضربات القلب.

الارتباك .

ضيق التنفس.

تغيرات لون الجلد والتى يمكن أن تتراوح بين الأزرق إلى الأحمر.

العلامات النموذجية لنقص الأكسجة فى الدماغ تشمل الغيبوبة، وانخفاض القدرة على تحريك الجسم وفقدان الذاكرة المؤقت.



نقص الاكسجين

يعد الربو سببًا شائعًا لانخفاض مستويات الأكسجين فى الدم، مما يؤدى إلى ضيق الممرات الهوائية ويمنع الرئتين من تلقى كمية كافية من الأوكسجين، وقد تشمل الأسباب الأخرى " مشاكل القلب والتسمم بالسيانيد وانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء وأمراض الرئة مثل الوذمة الرئوية وانتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية ومرض الانسداد الرئوى المزمن.

تعد إصابات الدماغ والتسمم بأول أكسيد الكربون من الأسباب الشائعة أيضا لانخفاض مستويات الأكسجين فى المخ، وتسبب تأثيرات ضارة لأن خلايا الدماغ تتطلب تدفقًا غير متقطع من الأكسجين للقيام بوظائفها.