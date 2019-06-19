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لأول مرة.. تطبيق تقنية تصرفات مياه الأبار بمحافظة الوادى الجديد

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:46 م
لأول مرة.. تطبيق تقنية تصرفات مياه الأبار بمحافظة الوادى الجديد تطبيق تقنيه تصرفات الابار بمحافظه الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن المهندس منصور إبراهيم سيد، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية، أنه تم الانتهاء من تركيب أول محطة رصد لتصرفات مياه الأبار على بئر الخارجة 24 لأول مرة، وذلك بحضور المهندس خالد أبو العلا مدير عام الادارة العامة للمياه الجوفية بالخارجة، والمهندس أحمد محمد على مدير عام الإدارة العامة لمحطات طلمبات الخارجة. 
 
وقال إبراهيم أنه قام بتركيب المحطة المهندس أحمد جمال عثمان من قطاع الرصد، فى وجود المهندسين والفنيين من إدارات المياه الجوفية، وإدارات الميكانيكا و الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء كان من أهم النتائج التى أسفر عنها اجتماع وزير الموارد المائية والرى مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مؤخرا، والذى تضمن التوجيه بضرورة إستخدام وسائل تكنولوجيه حديثه لقياس تصرفات أبار المياه الجوفية كوسيلة للتحكم فى صرف المياه للمنتفعين، طبقا للمقنن المائى المعمول به دون عجز أو زيادة، و ذلك ترشيدا لإستخدام المياه و الحفاظ عليها لاستدامة التنمية . 
 
أضاف إبراهيم، أنه تفعيلا لذلك، و طبقا لتعليمات وزير الرى و بمتابعة من الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، و المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، و الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد و الإتصالات و المعلومات و الاملاك، تم الانتهاء من تركيب المحطة، وجارى المتابعة و تقييم النتائج تمهيدا لتعميمها على كافة الأبار بالوادى الجديد. 
تطبيق تقنية تصرفات الابار بمحافظة الوادى الجديد (1)
 

 

تطبيق تقنية تصرفات الابار بمحافظة الوادى الجديد (2)
 

 

تطبيق تقنية تصرفات الابار بمحافظة الوادى الجديد (3)
 

 

تطبيق تقنية تصرفات الابار بمحافظة الوادى الجديد (4)
 

 

تطبيق تقنية تصرفات الابار بمحافظة الوادى الجديد (5)
 

 

تطبيق تقنية تصرفات الابار بمحافظة الوادى الجديد (6)
 

 

تطبيق تقنية تصرفات الابار بمحافظة الوادى الجديد (7)
 

 

تطبيق تقنية تصرفات الابار بمحافظة الوادى الجديد (8)
 

 

تطبيق تقنية تصرفات الابار بمحافظة الوادى الجديد (9)
 

 

تطبيق تقنية تصرفات الابار بمحافظة الوادى الجديد (10)
 

 

تطبيق تقنية تصرفات الابار بمحافظة الوادى الجديد (11)
 

 

تطبيق تقنية تصرفات الابار بمحافظة الوادى الجديد (12)
 

 

تطبيق تقنية تصرفات الابار بمحافظة الوادى الجديد (13)
 

 

 

 


محافظه الوادى الجديد

رى الوادى الجديد

قياس تصرفات ابار الرى

وزاره الرى

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