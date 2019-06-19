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لأصحاب الكرش.. السمنة في البطن تزيد من خطر الإصابة بالصدفية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:00 م
لأصحاب الكرش.. السمنة في البطن تزيد من خطر الإصابة بالصدفية الكرش
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كوريون عن أن السمنة فى البطن ترفع من خطر الإصابة بالصدفية.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، استخدم الدكتور "جو هي هان"، طبيب من مستشفى سيول سانت ماري في كوريا الجنوبية، وزملاؤه بيانات وطنية لتحديد المرضى الذين تم تشخيصهم حديثًا بالصدفية والذين خضعوا للفحص الطبي بين عامي 2009 و2012 وتم متابعتهم لمدة خمس سنوات.

ووجد الباحثون أنه من بين إجمالي عدد السكان البالغ 22633536 فردًا، أصيب 399461 شخصًا بالصدفية، ولوحظ وجود خطر أعلى لمرض الصدفية بين المرضى الذين يعانون من مؤشر كتلة الجسم أعلى من 30 مقابل أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم من 18.5 إلى 23.

كان هناك ارتباط بين محيط الخصر وخطر الصدفية، حيث وجد الباحثون أن الرجال الذين يعانون من مؤشر كتلة الجسم الطبيعي والسمنة في البطن أعلى خطر لمرض الصدفية بنسبة مرتفعة.

وأضاف الباحثون: "تشير دراستنا إلى أن الكرش هو عامل محدد يؤثر على خطر الصدفية ويسلط الضوء على العلاقة بين السمنة في البطن والصدفية، وبالتالي زيادة الوعي بدور السمنة في البطن يحمى من الأمراض".

 


الكرش

الصدفية

اضرار الدهون

اضرار الصدفية

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