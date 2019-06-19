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كوريا الجنوبية ترسل 50 ألف طن من الأرز كمعونة إلى جارتها الشمالية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:45 م
كوريا الجنوبية ترسل 50 ألف طن من الأرز كمعونة إلى جارتها الشمالية رئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ

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 أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها سترسل 50 ألف طن من الأرز كمعونات إلى كوريا الشمالية عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة كجزء من الجهود المبذولة لمساعدة كوريا الشمالية على مواجهة مشكلة نقص الغذاء المتفاقمة.
 
وقال وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون-تشول - خلال مؤتمر صحفي - "قررت الحكومة توفير 50 ألف طن من الأرز المزروع محليا للشعب الكوري الشمالي بالتعاون بشكل وثيق مع برنامج الأغذية العالمي، ونتوقع أن يتم تسليم المعونات الغذائية في أقرب وقت ممكن."، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
 
وأضاف كيم "سيتم تحديد حجم وتوقيت المساعدات الغذائية الإضافية إلى كوريا الشمالية على ضوء نتائج العملية الحالية."
 
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدات بحلول نهاية سبتمبر المقبل، وتتوقع الحكومة أن تصل تكلفة تأمين الأرز إلى حوالي 127 مليار وون (107.9 مليون دولار).
 
وأشار إلى أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستشرف أيضا على عملية التوزيع والمراقبة الضرورية في كوريا الشمالية.
وبدوره، قال برنامج الأغذية العالمي بعد إعلان سول إن الأمر "سيتطلب وضع معايير عالية للوصول ومراقبة (عملية توصيل الغذاء للمحتاجين) قبل تحمل مسؤولية توزيع أي مساعدات".
 
وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها كوريا الجنوبية الأرز إلى كوريا الشمالية منذ عام 2010، عندما أرسلت 5 آلاف طن لدعم جهود البلاد للتعافي من أضرار الفيضانات، كما أنها المرة الأولى التي ترسل فيها سول أرز من الإنتاج المحلي إلى الشمال من خلال وكالة دولية.

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

الأرز

برنامج الأغذية العالمي

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