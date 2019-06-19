كاريكاتير يسخر من ميسى وأدائه السيئ مع منتخب الأرجنتين

كتبت فاطمة شوقى

نشرت صحيفة "إيرالدو" الأرجنتينية كاريكاتير ساخر من اللاعب العالمى ليونيل ميسى، وأدائه السيئ الذى أدى إلى خسارة منتخب التانجو الأرجنتينى، فى مباراته الأولى أمام كولومبيا.

وظهر ميسى فى الكاريكاتير وهو يمسك شمعة صغيرة على هيئة كرة قدم، ولديه ملامح مستاءة، كما أن الارجنتين من حوله تبدو مظلمة، وهو يعكس أن النور الوحيد المضيئ فى المنتخب ميسى أصبح مجرد ضوء ضعيف لا يستطيع إنارة المنتخب كما يعتاد دائما مع فريق برشلونة الإسبانى.

ويعانى ميسى من جديد مع الأرجنتين بعد خسارة مباراته الأولى أمام كولومبيا فى مجموعة صعبة ضمت البارجواى وقطر، وينتظره لقاء حاسم مع البارجواى قبل أن يختتم لقاءاته بمقابلة منتخب قطر الضيف المتحفز للذهاب بعيدا فى تلك البطولة.

الخسارة الاولى جلبت المتاعب لـ ميسى وكرست العقدة لديه ولدى اللاعبين والجماهير.