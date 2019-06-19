قبل إعلان النتيجة.. أرقام ونسب مشاركة طلاب أولى ثانوى فى الامتحان الإلكترونى

كتب محمود طه حسين

قبل إعلان نتيجة امتحان مايو الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى، المقرر لها السبت المقبل، نقدم أرقام ونسب مشاركة الطلاب فى الامتحان الذى عقد إلكترونيا للطلاب خلال مايو الماضى.

1ـ 2323 مدرسة ثانوى على مستوى الجمهورية، منها 1249 مدرسة مجهزة، أدى فيها الطلاب امتحان اللغة العربية فى أول يوم 19 مايو الماضى.

2ـ أدى امتحان اللغة العربية إلكترونيا 119 ألف طالب وطالبة.

3ـ فى الأحياء كانت هناك 1748 مدرسة مجهزة أدى الامتحان إلكترونيا 411.3 ألف طالب.

4ـ فى اللغة الأجنبية الثانية، كانت عدد المدارس المجهزة إلكترونيا 1775 مدرسة أدى فيها 431 ألف طالب الامتحان إلكترونيا.

5ـ فى الجغرافيا 1779 مدرسة مجهزة بالبنية التكنولوجية أدى الامتحان فيها 434 ألف طالبا.

6ـ فى الرياضيات 1765 مدرسة مجهزة إلكترونيا أدى فيها 432 ألف طالب وطالبة الامتحان على التابلت.

7ـ فى الفلسفة والمنطق 1796 مدرسة أدى الامتحان إلكترونيا 436 ألف طالب وطالبة.

8ـ فى الفيزياء 1945 مدرسة مجهزة إلكترونيا أدى الامتحان فيها 473 ألف طالب وطالبة الامتحان.

9ـ فى التاريخ 1964 مدرسة مجهزة أدى الامتحان فيها إلكترونيا 476 ألف طالب وطالبة.

10ـ فى الكيمياء 1969 مدرسة مجهزة بالبنية التكنولوجية، أدى فيها 476.190 ألف طالبة وطالبة.

11ـ فى اللغة الأجنبية الأولى 2050 مدرسة مجهزة بالبنية التكنولوجية، أدى فيها قرابة 479 ألف طالبا الامتحان إلكترونيا.