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فيديو.. متحدث الوزراء: سنعوض أهالى النوبة المتضررين منذ 1902

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:29 م
فيديو.. متحدث الوزراء: سنعوض أهالى النوبة المتضررين منذ 1902 برنامج "الحياة اليوم"
كتب محسن البديوى

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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إجراءات صرف التعويضات لأهالى النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى، ممن لم يسبق تعويضهم.

وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، إنه يوجد 11700 مواطن لم يحصلوا على تعويض بسبب إنشاء السد العالى أو تعلية وإنشاء خزان أسوان منذ عام 1902، ومطالبهم كانت محل دراسة من حكومات متعاقبة ولم يتم الاستجابة لهم، مثلما استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أن تحركات الحكومة لحل أزمة أهالى النوبة جاءت بناء على توجيهات الرئاسة، مؤكدًا أن الناس ستحصل على حقوقها التى لم يحصلوا عليها منذ 1902 خلال بناء الخزان أو من بناء السد، مضيفًا: "تم تشكيل لجنة وفحص الأوراق التى انتهت إلى أحقية 11700 شخص للتعويضات إما بالأرض أو السكن أو ماديا، وكذلك ذلك جاهز، والحكومة قامت بمراجعة كافة العقود والأوراق الخاصة بأهالى النوبة من المتضررين، ونحن على أعتاب حصولهم هذه التعويضات".


خالد ابو بكر

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الحياه اليوم

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النوبه

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