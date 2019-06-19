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فوائد الشبت على الصحة أبرزها طرد السموم من الجسم

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:00 ص
فوائد الشبت على الصحة أبرزها طرد السموم من الجسم الشبت - أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الشبت واحد من أبرز النباتات العشبية التى تتميز برائحتها القوية وطعمها المميز، كما انه يدخل فى إعداد الأكلات المختلفة فضلا عن ذلك يحتوى الشبت على نسبة عالية من الفيتامينات، والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الامراض .

وحسب ماذكره موقع organicfacts فإن فوائد الشبت هى:

فوائد الشبت على الصحة 

شبت

شبت

1: يحتوى الشبت على نسبة عالية من الكالسيوم وبعض الفيتامينات الاخرى التى تساعد على تعزيز صحة العظام وحمايتها من الهشاشة والكسور والتهابات المفاصل.

2:يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الامراض والعدوى، كما انه يعمل على طرد السموم والفيروسات من الجسم.

3:يحتوى الشبت على كمية كبيرة من الخصائص والعناصر الغذائية التى تعمل على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح ، والحفاظ على نسبة الحموضة فى المعدة.

4:يحافظ على صحة الجهاز العصبى ويحميه  من الصداع ، كما انه ينشط الذاكره والتركيز.

5:تناول الشبت يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية وحمايته من الجلطات والأزمات التى  قد يتعرض لها.

الشبت
الشبت

6:يحتوى الشبت على كمية عالية من العناصر التى تعمل على علاج حصوات المرارة.

7:يعمل على خفض نسبة الكولسترول فى الدم وتخفيف نسبة الدهون فى الجسم.

8:يعتبر الشبت من ابرز الطرق الطبيعية التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

9:يحتوى الشبت على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والرئتين وحمايتهم من المشاكل.

10:يحد من خطر الاصابة بالعدوى والميكروبات ونزلات البرد والأنفلونزا.

11: نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات فهو يعمل على نضارة وجمال البشرة وحماية الشعر من التلف والتساقط.


الشبت

فوائد الشبت

الشبت على صحة الجسم

فيتامينات

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