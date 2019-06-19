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فريق أطفال بلامأوى بالقاهرة ينقذ مشردة وينقلها لدار رعاية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:28 م
فريق أطفال بلامأوى بالقاهرة ينقذ مشردة وينقلها لدار رعاية حملة أطفال بلا مأوى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن فريق أطفال بلامأوى بمحافظة القاهرة، انقذ مشردة موجودة بالشارع بعد تلقى الوزارة البلاغ عن طريق احد المواطنين يوم 27 مايو الماضى، وتبين من خلال أخصائى إدارة الحالة بالفريق أن السيدة فى حالة إعياء شديد متواجدة  هارون الرشيدى بمصر الجديدة.

وعلى الفور تحرك الفريق لمنطقة البلاغ وتم عقد جلسة مع السيدة التى تدعى "ه ع  "تبلغ من العمر 55 عاما من محافظة الغربية وتمكث فى الشارع منذ فترة بعد أن توفت والدتها وقام صاحب الشقه بطردها من المكان ، وأثناء انعقاد الجلسة أصيبت بأعباء  شديد فقام الفريق بالاتصال بالإسعاف بالبلاغ رقم 2162 وقام المسعف بعمل الإسعافات اللازمة واتضح أنها مصابة بأمراض مزمنة منها نقص بوتاسيوم وضيق تنفس وانيميا ورفضت التحدث عن نفسها أو ظروفها الأسرية سوى أنها غير متزوجة وليس لديها عائل أو مأوى.

وتبين أيضا  أن السيدة  كانت تعيش مع أخرى فى محافظة القاهرة وبعد أن توفت تلك السيدة قام صاحب الشقة بطردها من المكان حيث أنها لا تملك أى أوراق ثبوتية  وأنها بالمنطقة منذ 3 أعوام تظهر وتختفى كل فترة وتمكث فى إحدى المساجد طوال اليوم وعند إغلاق المسجد مساء تمكث فى الشارع حتى الصباح، وأثناء تواصل الفريق مع السيدة  لتوفير دار إيواء يتناسب مع ظروف الحالة الصحية قامت بترك الفريق ومكثت بعيدا وطلبت عودة الفريق غدا، وفى اليوم التالى تواصل أعضاء الفريق مع المواطنين المقيمين بالمنطقة التى تتواجد فيها الحالة وأفادوا أنها قامت بترك المنطقة فور علمها بحضور الفريق، إلا أن سكان المنطقة قد تواصلوا مع الفريق مرة أخرى يوم 15 يونيو الماضى يطلبوا نقل الحالة إلى دار إيواء بناء على طلبها وعلى الفور تم نقل الحالة  لدار معانا لإنقاذ إنسان بالهرم.


التضامن

فريق أطفال بلامأوي

القاهرة

مشردة

دار رعاية

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