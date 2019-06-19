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غداً.. المجلس القومى للمرأة يدرب 30 سيدة على أعمال السباكة المنزلية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:00 ص
غداً.. المجلس القومى للمرأة يدرب 30 سيدة على أعمال السباكة المنزلية الدكتورة سحر وهبى مقررة المجلس القومى للمراة بسوهاج
سوهاج محمود مقبول

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يقيم المجلس القومى للمراة بمحافظة سوهاج، غداً الخميس، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى دورة تدريبية لتدريب السيدات على أعمال السباكة المنزلية، صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة المجلس القومى للمراة بسوهاج.
 
وقالت مقررة فرع المجلس القومى بسوهاج، أن الدورة التدريبية مجانا لعدد 30 سيدة وفتاة على أعمال السباكة المنزلية، وذلك يوم الخميس الموافق 20 من الشهر الجارى، ولمدة يوم واحد بمقر الفرع الجديد، لافتة إلى أنه سوف تحصل كل متدربة على شنطة معدات هدية فى نهاية التدريب.
 
وأوضحت الدكتورة سحر أن هذه الدورة لن تكون الدورة الأخيرة لتعليم السيدات فنون السباكة المنزلية بل سيستمر المجلس في التعاون المستمر مع شركة مياه الشرب فى هذا المجال من أجل الحفاظ على المياه وتعليم ذاتى للسيدات من خلال تلك الدورات.

سوهاج

شركة مياه الشرب بسوهاج

المجلس القومى للمراة بسوهاج

تدريب على السباكة

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