علاج التهاب القولون بالأدوية والمضادات الحيوية

كتب بيتر إبراهيم

التهاب القولون التقرحى هو مرض التهاب الأمعاء (IBD) الذى يسبب التهابًا دائمًا وقرحات فى الجهاز الهضمي، ويؤثر على البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة (القولون) والمستقيم، وعادة ما تتطور الأعراض مع مرور الوقت، وليس فجأة.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MYOclinic” فيمكن أن يكون التهاب القولون التقرحي موهنًا وقد يؤدى أحيانًا إلى مضاعفات تهدد الحياة، وعلى الرغم من أنه لا يوجد علاج معروف له، إلا أن العلاج يمكن أن يقلل بشكل كبير من علامات وأعراض المرض ويمكن أن يؤدى إلى حياة طويلة الأجل.

علاج التهاب القولون

يشمل علاج التهاب القولون التقرحى عادة إما العلاج الدوائى أو الجراحة.

وهناك عدة فئات من الأدوية قد تكون فعالة فى علاج التهاب القولون التقرحى، لكن الأدوية التى تعمل بشكل جيد لبعض الأشخاص قد لا تعمل مع الآخرين، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على دواء يساعدك، بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن بعض الأدوية لها آثار جانبية خطيرة، ستحتاج إلى تقييم فوائد ومخاطر أى علاج.

الأدوية المضادة للالتهابات

العقاقير المضادة للالتهابات غالبا ما تكون الخطوة الأولى فى علاج التهاب القولون التقرحى.

مثبطات الجهاز المناعى

هذه الأدوية تقلل أيضًا من الالتهابات، لكنها تفعل ذلك عن طريق قمع استجابة الجهاز المناعى التى تبدأ عملية الالتهاب.

مضادات حيوية

من المحتمل أن يتناول الأشخاص المصابون بالتهاب القولون التقرحى للمساعدة فى منع العدوى أو السيطرة عليها.

الأدوية المضادة للإسهال

للإسهال الحاد قد يكون اللوبراميد (Imodium) فعالاً، لكن يجب استعمال الأدوية المضادة للإسهال بحذر شديد وبعد التحدث مع الطبيب.