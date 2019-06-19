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ضبط 9 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة فى حملة أمنية بالخانكة وشبرا الخيمة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:27 ص
ضبط 9 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة فى حملة أمنية بالخانكة وشبرا الخيمة حمله امنيه -ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 9 عاطلين بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيي راضى رئيس المباحث ، بالقبض على  9 عاطلين خلال حملة أمنية شملت أقسام الخانكة وبنها وشبرا الخيمة وتم ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 550 جرام من الحشيش المخدر ، و700 جرام من  مخدر الهيروين ، و90  قرص مخدر ومبالغ مالية ، و5  قطع أسلحة نارية غير مرخصة وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

الخانكة

مخدرات متنوعة

تجار مخدرات

مباحث القليوبية

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