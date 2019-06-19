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ضبط وإحضار سيدة متورطة فى تسريب أوراق تخص الأخوان لسجن طرة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:47 م
ضبط وإحضار سيدة متورطة فى تسريب أوراق تخص الأخوان لسجن طرة سجن طرة أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، وبإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام، بضبط وإحضار سيدة متورطة فى واقعة ضبط أوراق تخص جماعة الإخوان مع ربة منزل حاولت إدخالها لزوجها الإخوانى أثناء زيارتها له فى سجن طرة. 

 

بدأت تفاصيل تلك الواقعة أثناء فحص أفراد قوة تأمين سجن طرة، أقارب المتهمين وقت الزيارات وبتفتيش المتهمة، عثر بحوزتها على أوراق بين طيات مستندات دراسية، بها آخر التطورات التى وصل إليها تنظيم جماعة الإخوان، وتحركاتهم وتواصلهم مع أعضاء التنظيم الدولى للإخوان.

 

تبين من التحريات والتحقيقات، أن زوج المتهمة قيادى إخوانى، محبوس على ذمة قضية انضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن زوجته حاولت إدخال أوراق وتهريبها له أثناء زيارته فى سجن طرة، ضمن أوراق دراسية، وتبين أن من بين تلك المستندات أوراق، بها معلومات عن أحوال جماعة الإخوان بعد ثورة 30 يونيو، فتم القبض عليها، وإحالتها للنيابة.


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رسائل الاخوان بالسجون

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