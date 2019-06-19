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ضبط هارب من مؤبد وآخرين من 8 سنوات سجن بالبحر الأحمر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:34 م
ضبط هارب من مؤبد وآخرين من 8 سنوات سجن بالبحر الأحمر حملة أمنية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، القبض على المدعو "محمد. ع" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 224 / 2018 جنايات قسم مرسى علم حصر رقم 657/2018 البحر الأحمر، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة تهريب مهمات. 
 
كما تم ضبط، المدعو "احمد. ا"، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 8681 / 2014 جنايات قسم أول الغردقة حصر رقم 614/2017 البحر الأحمر، والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات، وغرامة 10 الاف جنيه، و ضبط المدعو" محمد. ج س"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 2385 / 2016 جنايات قسم رأس غارب حصر رقم 615/2017 البحر الأحمر، والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات، وغرامة 50 الف جنيه. 
 
من جانب آخر، تم ضبط 70 جنحة حبس جزئى، و11 حكم جنح حبس مستأنف، و274  حكم جنح غرامات جزئية، و8 حكم جنح غرامات مستأنف، و88 حكم جنح مخالفات بإجمالي الأحكام المنفذة 454 حكم .
 

محافظه البحر الاحمر

تنفيذ الاحكام

امن البحر الاحمر

مديريه امن البحر الاحمر

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