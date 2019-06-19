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ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب كمية من الأدوية البشرية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:28 م
ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب كمية من الأدوية البشرية كميه من الادويه المهربة
كتبت رحاب نبيل

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تمكنت إدارة الجمارك بالصالة الموسمية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.
 
 
وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من المدينة إشتبه عبدالفتاح محروس فى راكبة مصرية وتحمل حقيبتين حاولت استغلال الزحام وكثرة المعتمرين ودخلت فى وسطهم للمرور من الصاله الخضراء.
 
 
وبتفتيش الحقيبتين تبين وجود 686 علبه أدوية بشرية خاصة بعلاج الصرع والأعصاب، وتبلغ قيمة التعويضات المستحقة حوالى 250 ألف جنيه.
 
 
قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة  إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 48 لسنة 2019 وتحريز  المضبوطات.

 


تهريب

ادويه بشرية

جمارك المطار

مطار القاهره

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