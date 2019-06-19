ضبط راكبة بمطار القاهرة حاولت تهريب كمية من الأدوية البشرية

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من المدينة إشتبه عبدالفتاح محروس فى راكبة مصرية وتحمل حقيبتين حاولت استغلال الزحام وكثرة المعتمرين ودخلت فى وسطهم للمرور من الصاله الخضراء.

وبتفتيش الحقيبتين تبين وجود 686 علبه أدوية بشرية خاصة بعلاج الصرع والأعصاب، وتبلغ قيمة التعويضات المستحقة حوالى 250 ألف جنيه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 48 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.