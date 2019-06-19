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صور .. محافظة مطروح تستعد بشاشات عرض لبطولة كأس أمم إفريقيا بالساحات ومراكز للشباب

الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:15 م
صور .. محافظة مطروح تستعد بشاشات عرض لبطولة كأس أمم إفريقيا بالساحات ومراكز للشباب
مطروح – حسن مشالي

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 استعدت محافظة مطروح لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، من خلال تجهيز 8 ساحات ومراكز شباب، وتجهيزها بشاشات عرض عملاقة لاستقبال الجماهير، إلى جانب النوادي والكافيتريات والمقاهي الخاصة، وشاشات العرض بالشوارع والميادين.

وشدد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات، بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح، ومديرية الشباب والرياضة، ومراكز المدن  قبل انطلاق البطولة، وتوفير أماكن لاستيعاب إقبال الجماهير، في مختلف مناطق محافظة مطروح على مشاهدة مباريات البطولة،  خاصة مع استقبال محافظة مطروح لروادها من المصطافين  على طول الساحل الشمالي حتى مرسى مطروح وسيوة

وأوضح خالد عبد الحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن الساحات ومراكز الشباب المقرر  استقبال الجماهير لمشاهدة مبارايات كأس الأمم الأفريقية بها على شاشات العرض الكبيرة، هي مركز شباب الحمام، وساحة العمدة بمدينة العلمين، ومركز شباب الضبعة، ومركز شباب مطروح ومركز شباب الهلال ومركز كليوباترا الترفيهى، بالإضافة إلى مركزي شباب سيوة والسلام بواحة سيوة.

وأضاف مدير الشباب والرياضة بمطروح، أن المحافظ قرر تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشباب  والرياضة بمطروح، لمتابعة ومراجعة توافر اشتراطات  الأمن والسلامة، كأمن الحريق وقواعد الأمن والسلامة ووضع خطط الإخلاء بالمواقع التي تمت الموافقة عليها من مديرية أمن  مطروح.

 


مرسى مطروح

كاس امم افريقيا

شاشات عرض

مراكز الشباب

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