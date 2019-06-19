صور.. مئات الطلاب يتظاهرون فى صربيا بعد تسريب الامتحانات على مواقع التواصل

كتب بلال رمضان - تصوير رويترز

احتشد العشرات من طلاب المدارس الابتدائية لليوم الثانى، اليوم الأربعاء، فى وسط بلجراد، عاصمة صربيا، مطالبين باستقالة وزير التعليم بعد أن أرجأت السلطات امتحان الرياضيات الذى تم تسربيه على وسائل التواصل الاجتماعى ،ولوح الطلاب بلافتات كتب عليها "الاستقالة" و"أنت سرقت مستقبلنا، وقام الطلاب بإشعال الألعاب النارية، وتسببت المظاهرات فى توقف حركة المرور.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن موظف مطبعة قام بتصوير الاختبار وشاركه مع أولياء الأمور الآخرين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ،وقال وزير التعليم ملادين سارسيفيتش إن الشرطة تحقق في التسرب، نافيا تنفيذ رغبة الطلاب فى تقديمه للاستقالة، وهو ما رد عليه الطلاب برشق الوزارة بـ"البيض".

وقالت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيك، إن الاختبارات ستكون أكثر أمانًا ولن تحدث وقائع تسريبا فى العام المقبل عندما تكون في شكلها الإلكترونى.



احتجاجات



اشتباكات



الغاز المسيل للدموع



تظاهرات فى صربيا



جانب من الاحتجاجات



جانب من الاشتباكات



جانب من المظاهرات



جانب من المظاهرات