صور ..طائرة إطفاء إسرائيلية كادت ترتطم بطائرة بدون طيار فوق مدينة القدس

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن كارثة كانت ستحدث مساء اليوم الأربعاء بمدينة القدس المحتلة ، عندما كادت طائرة إطفاء ترتطام بطائرة بدون طيار خلال إطفاء حرائق شبت فى مدينة القدس ، حيث كانت الطائرة بدون طيار تقوم بعمليات تصوير للحرائق.



طائرة بدون طيار

وأضافت الصحيفة أن الواقعة الثانية تمثلت فى نجاة طائرة إطفاء من الاصطدام بكابل كهرباء ،ولم تسفر عن وقوع أى إصابات مادية أو بشرية، فيما تباشر الجهات المعنية التحقيق فى الواقعة .



عمليات إطفاء

وقالت الصحيفة أن 12 سيارة إطفاء هرعت لمكان الحرائق لإطفاءها ، حيث اندلعت الحرائق بالغابات نتيجة لارتفاع درجات الحرارة .