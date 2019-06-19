صور.. حملة لإزالة أبنية مخالفة فى حى الزيتون شمال القاهرة

نفذت الأجهزة التنفيذية لحى الزيتون شمال القاهرة، برئاسة اللواء أشرف بهجت، حملة لإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع زغلول بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأكد اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون، أنه فى إطار مواجهة الأبنية المخالفة تم استكمال إزالة أعمال بناء مخالفة بالعقار رقم 8 شارع زغلول وتم مصادرة معدات البناء وإيداعها مخزن المضبوطات بالحى.

وفى سياق آخر أكد رئيس حى الزيتون أن الحى نفذ حملة لمواجهة مخالفات التكاتك، وتم ضبط عدد كبير من المخالفين حيث شارك فى الحملة سكرتير عام الحى ومدير الإسكان وإدارة الإشغالات.