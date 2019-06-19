صور.. حملة بيئية مكبرة و رفع 17 طن مخلفات من شارع المدابغ بالإسكندرية

قامت إدارة الرصد البيئى بحى غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع الرصد البيئى بالمحافظة وشركة نهضة مصر وقسم شرطة كرموز بعمل حملة مكبرة للحد والقضاء على ظاهرة النباشين والفرز فى الطريق العام والذى يضرر بالمظهر الجمالى للشارع، و تم رفع 3 من الجولى الكبيرة الناتجة عن الفرز من شارع الامان وشارع الجلاء والإسكان الصناعى بإجمالى 320 كيلو وتم تسليم المظبوطات إلى شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لاتخاذ الاجراءات البيئة حيلها وذلك بوجود مدير الرصد البيئى بالحى ومسئولى الرصد البيئى بالمحافظة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الاسكندرية، وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حى غرب بالتنسيق مع جميع القطاعات المختصة لمتابعة منظومة النظافة العامة وتوفير بيئة صحية وجمالية للمواطن السكندرى.

من جهة أخرى، قامت إدارة الرصد البيئى اليوم الأربعاء، بعمل تجريف بشارع المدابغ بالمكس وتم تحميل 2 نقلات اتربة بحوالي17 طن، وذلك بوجود مدير الرصد البيئى وجارى استكمال باقى الاعمال لعودة المظهر الجمالى.