صور.. حريق فى مصنع رخام بالمنطقة الصناعية بالمدينة المنورة

كتب محمد تهامى زكى

باشرت فرق الدفاع المدنى بالمدينة المنورة حريق فى مصنع رخام بالمنطقة الصناعية،وأوضح العميد خالد مبارك الجهنى، المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى بمنطقة المدينة: "تبلغنا عند الساعة 10:37 من صباح اليوم الأربعاء، بلاغ عن حريق فى مصنع رخام بالمنطقة الصناعية، وتم توجيه الفرق اللازمة للموقع ‏وعند الوصول اتضح أن الحادث حريق فى مصنع للرخام الصناعى تقدر مساحته بـ1750 متر مربع، حتى تم السيطرة على الحادث".



لحظات إطفاء الحريق



رجال الإطفاء خلال مباشرة عملهم

كما أشار الجهنى، إلى أنه تم نقل حالة إصابة لعامل بالمصنع قبل وصول الفرق وجارى متابعة حالته بمستشفى الملك فهد، ‏كما يتم متابعة ما يلزم من إجراءات فى الموقع من قبل ضابط السلامة والتحقيق.



إطفاء الحريق