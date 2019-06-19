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صور.. جامعة الإسكندرية تشارك فى احتفالية يوم البيئة العالمى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:13 م
صور.. جامعة الإسكندرية تشارك فى احتفالية يوم البيئة العالمى جانب من الاحتفاليه
الإسكندرية أسماء على بدر

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شارك الدكتورعلاء رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة صباح اليوم،فى احتفالية يوم البيئة العالمى والذى نظمه جهاز شئون البيئة بالإسكندرية تحت شعار"التغلب على تلوث الهواء".
 
وفى كلمته أكد الدكتور علاء رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع و تنميه البيئة ،على أهمية التذكير بيوم البيئة العالمى لنشر الوعى ودعم العمل على مستوى العالم لحماية البيئة من أخطار التلوث.
 
وأضاف أن موضوع هذا العام يمثل أهمية شديدة على المستوى العالمى وأن السبب الرئيسى لتلوث الهواء يرجع إلى الاستخدامات البشرية والعادات السيئة كاستخدام الفحم ومولدات الديزل ووسائل النقل المختلفة وعوادم السيارات ودفن النفايات العضوية وحرق النفايات الزراعية بالإضافة إلى العوامل الطبيعية. 
 
ودعا نائب رئيس الجامعة إلى تحسين قوانين البيئة واللوائح التنفيذية البيئية ورفع كفاءة أجهزة المراقبة والتفتيش البيئى الدورى،وزيادة المساحات الخضراء لحماية البيئة واستخدام الأبحاث الحديثة للحصول على طاقة نظيفة.
 
حضر الاحتفالية المهندسة هدى مصطفى رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة ألإسكندرية والدكتور جمال غلوش نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ورؤساء الشركات الصناعية، ورواد العمل البيئى بالإسكندرية.
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الاسكندريه

جامعه الاسكندريه

اليوم العالمى للبيئة

شئون البيئة بالاسكندريه

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