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صور.. تزيين كورنيش الإسكندرية لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:05 م
صور.. تزيين كورنيش الإسكندرية لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية تزيين كورنيش الإسكندرية لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية
الإسكندرية - جاكلين منير

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زينت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزه أول، طريق الكورنيش فى نطاق الحى، بناء على تعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول، وبتواجد مدير إدارة الحدائق ومهندسى الإدارة والفنيين.

يأتى ذلك فى إطار استعدادات الحى لاستقبال وفود الدورة الأفريقية، حيث تم اليوم زراعة الفازات على الكورنيش لتتزين عروس البحر الأبيض المتوسط لهذا الحدث الرياضى.

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية قد أكد أن المحافظة عملت على كافة المستويات للاستعداد لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، حتى يشعر المواطنون و رواد المدينة بالهجة وفرحة استضافة مثل هذا الحدث الرياضي الهام، لافتا إلى أنه سيتم عمل العديد من العروض الاحتفالية أثناء انعقاد البطولة وستبدأ هذه الأجواء الاحتفالية يوم الجمعة المقبل، بهدف إشعار المواطن السكندري بالأجواء الاحتفالية.

 

تزيين كورنيش الإسكندرية لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية (3)
تزيين كورنيش الإسكندرية لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية 

 

تزيين كورنيش الإسكندرية لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية (4)
تزيين كورنيش الإسكندرية لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية 

 

تزيين كورنيش الإسكندرية لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية (5)
تزيين كورنيش الإسكندرية لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية 

 

تزيين كورنيش الإسكندرية لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية (6)
تزيين كورنيش الإسكندرية لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

 

تزيين كورنيش الإسكندرية لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية (1)
تزيين كورنيش الإسكندرية لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية 

 

تزيين كورنيش الإسكندرية لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية (2)
تزيين كورنيش الإسكندرية لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية 

 


كأس الامم الافريقية

الامم الافريقيه

استاد الاسكندرية

كورنيش الاسكندرية

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