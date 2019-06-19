صور.. بعثة منتخب الجزائر تصل القاهرة للمشاركة في أمم أفريقيا

كتب محمود عبد الغنى

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة منتخب الجزائر، بصاله ( ٤) التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة فى هذا الحدث الرياضى الأبرز فى أفريقيا لهذا العام، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر.

استقبل البعثة فور وصولها، اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، وفريق من العلاقات العامة بشركة الميناء وشركة مصر للطيران، لتسهيل إجراءات وصولهم.

ويشهد مطار القاهرة، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، توافد المنتخبات المشاركة في البطولة الافريقية، من خلال صالة الطيران الخاص، فيما يصل المشجعين الأفارقة من خلال مبنى الركاب 3 بالمطار.