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صور.. الإسماعيلية تتزين بأعلام الدول المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:27 م
صور.. الإسماعيلية تتزين بأعلام الدول المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا الإسماعيلية تتزين بأعلام الدول المشاركة فى أمم أفريقيا
الإسماعيلية – السيد فلاح - جمال حراجى

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تزينت شوارع محافظة الإسماعيلية بأعلام دول المجموعة السادسة المشاركة ببطولة أمم أفريقيا 2019، التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، قبل أيام ساعات من انطلاق البطولة.  

 

الإسماعيلية تتزين بإعلام الدول المشاركة فى أمم أفريقيا (1)
 

ووضعت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية برنامجًا لاستقبال منتخبات المجموعة السادسة فور وصولها قادمة من بلادها للانتظام فى معسكر مغلق بالمحافظة لحين بدء مباريات البطولة باستقبالهم بأغانى السمسمية وفرق الفنون الشعبية التى ترفع أعلامهم، بالإضافة إلى قيام هيئة قناة السويس بتوفير جولات بحرية لبعثة المنتخبات لمشاهدة قناة السويس الجديدة.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوى والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

الإسماعيلية تتزين بإعلام الدول المشاركة فى أمم أفريقيا (2)

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

الإسماعيلية تتزين بإعلام الدول المشاركة فى أمم أفريقيا (3)

وعلى جانب آخر، عقد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، مؤتمرًا موسعًا، فى إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم التى تقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو بحضور قيادات المحافظة وعدد من الشباب المتطوعين باللجنة المنظمة ولجان الاستقبال وجمع من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال المؤتمر أكد محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة قد انتهت من وضع كافة استعداداتها لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية، وأنه تم الانتهاء من جميع أعمال التطوير والتجميل لجميع الشوارع والميادين ورفع كفاءتها وتزينها بالأعلام وكشافات الإضاءة والعلامات الإرشادية والمرورية المضيئة وصيانة جميع المسطحات الخضراء علاوة على أعمال الدهانات لوجهات جميع المبانى والمنشآت وتزينها بعلم مصر وأعلام الدول والفرق المشاركة.

الإسماعيلية تتزين بإعلام الدول المشاركة فى أمم أفريقيا (4)

وتابع أنه تم إعداد وتجهيز عدة برامج سياحية وترفيهية لجميع الفرق المشاركة والوفود المرافقة لها من الدول الأفريقية وضيوف المحافظة تتضمن تنظيم فقرات فنية وثقافية، إلى جانب تنظيم برنامج خاص لزيارة جميع الأماكن السياحية ومعالم المحافظة والمزارات السياحية وجولات ميدانية للوفود للتعرف على الملامح السياحية للإسماعيلية، وتسويقها من خلال كونهم سفراء لبلادهم ونقل الصورة الجميلة للإسماعيلية، وما تتمتع به من مقومات سياحية تؤهلها أن تكون قبلة للسائحين، مشددا على أهمية هذا الحدث الجلل لا سيما وأن بطولة كأس الأمم الأفريقية تعد واحدة من كبريات وأهم البطولات القارية التى تنتظرها جماهير كرة القدم.

وأشار إلى أنه تم تركيب شاشات عرض كبيرة بجميع مراكز الشباب والأندية والحدائق العامة بمختلف قطاعات المحافظة لإتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة مباريات البطولة.

وأشاد المحافظ خلال المؤتمر بجهود جميع الجهات المشاركة فى تجميل المدينة وما تم تنفيذه من استعدادات لاستضافة البطولة.

الإسماعيلية تتزين بإعلام الدول المشاركة فى أمم أفريقيا (5)
 

 

الإسماعيلية تتزين بإعلام الدول المشاركة فى أمم أفريقيا (6)
 

 

الإسماعيلية تتزين بإعلام الدول المشاركة فى أمم أفريقيا (7)
 

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