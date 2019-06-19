صور.. الإدارة الصحية بإسنا جنوب الأقصر تفحص الأطفال بمبادرة الرئيس لعلاج ضعف السمع

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت إدارة إسنا الصحية بقيادة الدكتور زكريا الحداد، في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الأطفال والرضع من ضعاف السمع، وذلك بفحص عدد من أطفال القري والنجوع، تحت إشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة.

ويقول الدكتور زكريا الحداد مدير إدارة إسنا الصحية، أن المبادرة تهدف للإكتشاف المبكر لضعاف السمع لدي الأطفال، والإطمئنان علي سلامة الأطفال سمعياً، وتوفير السماعات الطبية للأطفال ضعاف السمع، موضحاً أنه يشرف علي المبادرة الدكتور أحمد إسماعيل مدير قسم الأنف والأذن بمستشفي إسنا المركزي.

ويضيف مدير إدارة إسنا الصحية لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل 4 لجان في القري الأكثر كثافة سكانية لفحص كافة الأطفال الرضع، وهي بندر إسنا ووحدة كومير الصحية ووحدة الكيمان الصحية، ووحدة نجع أبوسعيد الصحية، ووحدة الحميدات الصحية، حيث تتكون من طبيب وممرضة وعامل ورائدة ريفية وبحوزتهم جهاز لفحص السمع للأطفال، ويجري العمل علي فحص باقي أطفال المدينة بأكملها لدعمهم وعلاجهم.