صحيفة فرنسية: ستتم محاكمة ساركوزى بتهم فساد وتنصت واستغلال نفوذه

كتب أحمد علوى

قالت صحيفة 20 مينوت الفرنسية، ان الرئيس الفرنسى الاسبق نيكولا ساركوزى ستتم معاقبته ومحاكمته بتهمة الفساد، والتنصت، واستغلال نفوذه.

وتأتى تلك المرحلة للمرة الاولى فى تاريخ الجمهورية الخامسة ، وذلك بعدما رفضت محكمة النقض طلب إعادة النظر فى قضيته.

وأعلنت أمس الثلاثاء المحكمة العليا فى فرنسا رفضها تلبية النداءات التى طلبها دفاع الرئيس الاسبق نيكولا ساركوزى ، تييرى هيرزوج وقاضى كبير سابق يدعى جيلبرت أزيبيرت لتجنب المحاكمة بتهمة "الفساد" و "استغلال النفوذ"، مما تسبب لهم بالعودة المحكمة الجنائية.

كما حكم على تييرى هرتسوج وجيلبرت أزيبرت أيضا بـ "خرق السرية المهنية".

ويشار إلى أن نيكولا ساركوزى حاول الحصول على معلومات سرية من جيلبرت أزيبرت فى أوائل عام 2014 عبر محاميه تييرى هرتسوج فى إجراءات تتعلق بمصادرة منزله.

فى نهاية التحقيق الذى أجراه العديد من المصادر ، أمر القضاة فى 26 مارس 2018 بمحاكمة "الفساد" و "تداول النفوذ" ضد الرجال الثلاثة ، وفقًا لمطالب مكتب المدعى الوطنى (PNF) فى أكتوبر 2017، وسيُحاكم تييرى هرتسوج وجيلبرت أزيبرت أيضًا بتهمة "انتهاك السرية المهنية".