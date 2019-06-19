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صحيفة سعودية تدعو المجتمع الدولى لردع إيران ومحاسبة المتورط فى الإعتداءات

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:51 ص
صحيفة سعودية تدعو المجتمع الدولى لردع إيران ومحاسبة المتورط فى الإعتداءات ناقلة نفط
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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دعت صحيفة "عكاظ" السعودية لمحاسبة من تورطوا فى اعتداءات ضد المملكة، وقالت في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( محاسبة المتورطين.. متى.. وكيف؟) :بعد أقل من 24 ساعة على الإجماع الأممي على محاسبة المتورطين في الاعتداءات ضد السعودية، دعا مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان سلامة الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة.


واضافت"وبما أن الشرق الأوسط يعيش ظروفا استثنائية تتمثل في التصعيد الإيراني عبر الوكلاء والمليشيات المنتشرة في عدد من دول المنطقة باستهداف ناقلات النفط والمطارات، فإن الإجراءات المنتظرة والواجبة ينبغي أن تكون أيضا استثنائية، لمواجهة هذا الإرهاب الذي تجاوز «الخطوط الحمراء»".


وأعتبرت الصحيفة إن المطالبة السعودية للنظام العالمي باتخاذ إجراءات حازمة تعكس حرص الرياض على تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، فإنها أيضا تلقي بالكرة في الملعب الدولي، الذي يتعين عليه أن يبادر إلى تحمل مسؤولياته التي حددها الميثاق الأممي، وأن يتصدى لهذا العبث الذي فاق كل حد، والذي يدفع بالمنطقة إلى أتون حرب ضروس ربما لا تبقي ولا تذر.


ورأت عكاظ السعودية، إنة بعد إدانة بيان مجلس الأمن بشدة استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها الدولي، والتأكيد على أن هذا الهجوم والتهديد بشن المزيد من الهجمات على المملكة والمنطقة ككل يشكلان انتهاكا للقانون الدولي، نقول إن بيانات الشجب والإدانة لم تعد كافية، بل إن البعض ينظر إليها باعتبارها «ذرا للرماد في العيون».


وختمت، إن التطورات الخطيرة والممارسات الإرهابية لنظام الملالي لن تردعها هكذا بيانات.. فالأمر خطير جدا، وإن لم يسارع المجلس الدولي، وهو المنوط به حفظ الأمن والسلم الدوليين، إلى تحويل بياناته لإجراءات عملية على أرض الواقع، فإنه يفقد الكثير من المصداقية، وهو ما ليس في مصلحة أحد.


السعودية

مجلس الامن الدولى

ايران

عكاظ

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