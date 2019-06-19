صحيفة إسرائيلية تشبه حزب الليكود و"الأزرق- الأبيض" ببقرتين وليبرمان حارسهما

كتب- هاشم الفخرانى

سخرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية من الأحزاب الإسرائيلية وخاصة حزبى الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو و"الأبيض – الأزرق"، حيث شبهت الحزبين كبقرتين تأكلان ممما تنبت الأرض .

كما شبهت الصحيفة زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان براعى أبقار يقدم للحزبين الطعام ويسقيهما الماء .



كاريكاتير هأارتس

وجاء الرسم الكاريكاتيرى فى أعقاب تصريحات "ليبرمان" بأنه يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حزب الليكود و حزب "الأزرق – الأبيض" وهو ما رفضه موشيه يعلون القيادى بحزب"الأبيض- الأزرق" ، مؤكداً أنه لن يقيل حكومة يترأسها بنيامين نتنياهو مطلقاً.