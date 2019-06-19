سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة إسرائيلية تشبه حزب الليكود و"الأزرق- الأبيض" ببقرتين وليبرمان حارسهما

الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:56 م
صحيفة إسرائيلية تشبه حزب الليكود و"الأزرق- الأبيض" ببقرتين وليبرمان حارسهما كاريكاتير هأارتس
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سخرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية من الأحزاب الإسرائيلية وخاصة حزبى الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو و"الأبيض – الأزرق"، حيث شبهت الحزبين كبقرتين تأكلان ممما تنبت الأرض .

كما شبهت الصحيفة زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان براعى أبقار يقدم للحزبين الطعام ويسقيهما الماء .

 

Capture
كاريكاتير هأارتس 

وجاء الرسم الكاريكاتيرى فى أعقاب تصريحات "ليبرمان" بأنه يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حزب الليكود و حزب "الأزرق – الأبيض" وهو ما رفضه موشيه يعلون القيادى بحزب"الأبيض- الأزرق" ، مؤكداً أنه لن يقيل حكومة يترأسها بنيامين نتنياهو مطلقاً.


الليكود

الأزرق

الأبيض

تل ابيب

ليبرمان

افيجدور ليبرمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:44 م

كاريكاتير الصحف الإماراتية.. العقوبات تحاصر خامنئى بسبب المشورع النووى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:35 ص

كاريكاتير يسخر من مادورو وتمسكه بالسلطة على حساب معاناة الشعب الفنزويلى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:02 ص

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:28 ص

كاريكاتير صحف الإمارات.. العالم يتهم إيران بتكدير السلم بالمنطقة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:09 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا

اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا

أردوغان "تركى بجم.. سكر انسجم" فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان "تركى بجم.. سكر انسجم" فى كاريكاتير اليوم السابع

جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة