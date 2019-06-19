"شنطة سفر".. مشروع تخرج يفوز بالمركز الأول ب"آداب حلوان"

ناقش قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، مشاريع تخرج شعبة الإذاعة والتلفزيون، اليوم، بقاعة حسن حسنى بالحرم الجامعى بعين حلوان، حيث حصل مشروع تخرج "شنطة سفر" على المركز الأول وفيلم ميكرفون على المركز الأول مكرر، وحصل فيلم حكاية أرض على المركز الثانى.

فيما فاز فيلم "ميكرفون" بمركز أول مكرر، وحصل فيلم "حكاية أرض" على المركز الثانى، وحصد فيلم "ميكرفون" جائزة أفضل تصوير، وحصد فيلم "شنطة سفر" على جائزة أفضل إخراج، وحصد فيلم "فالصو" على جائزة أفضل فكرة، وحصد فيلم "حكاية أرض" جائزة أفضل سيناريو، وحصد فيلم "ديانا ميري" جائزة أفضل مونتاج.

تكونت لجنة الحكم من الإعلامى محمد سعيد محفوظ، والإعلامى محمد عبده بدوى، والإعلامى أحمد سالم.

حضر الحفل الدكتورة نائلة عمارة رئيسة قسم الإعلام، وعدد كبير من أساتذة القسم، وعدد من أولياء الأمور والطلاب.