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سلطات فرنسا تنقل أكثر من 200 لاجئ من مخيم عشوائى بوسط باريس لمركز استقبال

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:43 م
سلطات فرنسا تنقل أكثر من 200 لاجئ من مخيم عشوائى بوسط باريس لمركز استقبال لاجئون - أرشيفية
كتب أحمد علوى

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نقلت السلطات الفرنسية فى منطقة سان دونى بالعاصمة الفرنسية باريس، أكثر من 200 مهاجر من أصول معظمهم غالبيتهم من أفغانستان والعراق والصومال والسودان، بعد تجمعهم فى مخيم عشوائى.

 

ومن جانبه قال ممثل عن السلطات الإقليمية الفرنسية أمنا الإقامة لما بين 200 و 230 شخصا فى أحد مراكز الاستقبال الخمسة فى منطقة إيل دو فرانس.

 

وفقا لما جاء فى إذاعة مونت كارلو، فقد قد أجريت العملية التى نفذتها مديرية المنطقة، ورابطة فرنسا أرض لجوء، فى أجواء هادئة، ويتم الاهتمام بجميع الأشخاص الموجودين فى الموقع.

 

أما عن فيليب كارو، من هيئة "ولسون للتضامن مع المهاجرين"، قال إن ذلك لا يؤدى إلى تسوية المشكلة فى العمق، هذه دوامة لا نهاية لها، ونحن نقوم بعملية الإجلاء الثالثة يناير.


فرنسا

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