سالفينى ينفى تعرضه لضغوط أمريكية لإكمال خط تاب للغاز الطبيعى

نفى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالى، ماتيو سالفينى، صحة تقارير صحفية تحدثت عن تعرضه لضغوط من الإدارة الأمريكية، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، لإكمال الجزء الإيطالى (98 كيلومترا)، من خط انابيب الغاز العابر للبحر الادرياتيكى (تاب).

ووفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا"، الإيطالية، فإن نائب الرئيس الأمريكى، مايكل بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو، طلبا من سالفينى، إكمال مشروع أنبوب الغاز "بأى ثمن".

وقال سالفينى، فى بث مباشر على "فيسبوك" اليوم، الأربعاء، "لقد قرأت أخبارا غريبة حول رحلتى للولايات المتحدة الأمريكية: سالفينى يتلقى أوامر من الإدارة الأمريكية بشأن خط الأنابيب… تخيلوا ذلك؟.

ذهبنا إلى الولايات المتحدة للحوار مع بعضنا البعض، وهناك الكثير من الأفكار المشتركة، خطة ترامب للإصلاح الضريبى، على سبيل المثال، خطة رائعة ونحن نعمل ليلًا ونهارًا مع التقنيين لإحداث صدمة ضريبية فى إيطاليا أيضًا"، فى إشارة إلى مقترح الضريبة النسبية الثابتة.

وذكرت مصادر إعلام إيطالية، أن حركة خمس نجوم، شريكة حزب سالفينى فى الائتلاف الحاكم، أعربت عن رفضها إكمال المشروع لتأثيراته البيئية كما أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، صديق سالفينى، لن يكن سعيداً حيال الضغوط الامريكية الممارسة على روما.