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زوجة تطلب الخلع من زوجها: مش بيساعدنى فى البيت ولا عاوز يدفع أجرة الشغالة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:00 ص
زوجة تطلب الخلع من زوجها: مش بيساعدنى فى البيت ولا عاوز يدفع أجرة الشغالة محكمة الاسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة دعوى تطليق خلعا، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، ادعت فيها استحالة العشرة مع زوجها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، مبرره ذلك بأن زوجها متسلطا، ولا يوجد عنده مشاعر ولا أحساس بمدى الضغط الذى تتعرض له يوميا، ويرفض مساعدتها فى الأعمال المنزلية أو دفع أجر الخادمة، ويتركها تعمل وترعى طفليها التوأم، ويستحوذ على راتبها الشهرى.

 

وتكمل الزوجة نورهان.ع.أ، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية لدعواها ضد زوجها "منصور .ى"، بسبب عدم مشاركة زوجها لها فى المسئوليات المشتركة بينهما وتجاهلها تماماً :" أعمل بسبب ضغوط الحياة، وغلاء الأسعار لمساعدة زوجى، ولكنه لم يقدر وألقى على جميع أعباء المنزل ورحمنى من المعاملة بالمعروف، وعاملنى كأنى موظفة بالمنزل، فكرهت الحياة معه بعد أن أصبحت مملة، لذا لجأت للمحكمة لخلعه لارتاح منه".

 

وتتابع:" أتقاضى راتب أكبر منه ويستولى عليه شهريا، ويبدده على أسرته، ويرفض أن يدفع منه أجر الخادمة، ليتركنى غارقة فى تحمل الأعباء بمفردى، وعندما أعترض أنهال على ضربا، وخطف طفلى وساؤمنى على القبول بالحياة معه أو حرمانه لى من أطفالى".

 


محكمه الاسره

دعاوى أجر الخادم

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