الرئيسية أخبار عالمية زلزال بقوة 6.5 درجة يهز إندونيسيا الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:24 م زلزال اندونيسيا ارشيفية رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأربعاء إن زلزالا بقوة 6.5 درجة وقع في إندونيسيا على بعد 248 كيلومترا غربي جايابورا في إيريان جايا الواقعة بإقليم بابوا الغربية. وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة على عمق عشرة كيلومترات. زلزال اندونيسيا جايابورا بابوا الغربية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة زلزال قوته 6.2 درجة فى شرق إندونيسيا الإثنين، 17 يونيو 2019 08:59 ص شاهد لحظة ثوران بركان جبل سينابونج فى أندونيسيا بعد ركود دام 400 سنة الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اليوم السابع.. رئيس رومانيا عن الإصلاح الاقتصادى بمصر: تجربة ملهمة لنا أردوغان "تركى بجم.. سكر انسجم" فى كاريكاتير اليوم السابع جحود ابن.. هندى يعذب أمه حرقاً وضرباً حتى وفاتها بمشاركة زوجته فى الإمارات موجز 6.. الحكومة تعلن فتح باب تلقى طلبات صرف تعويضات متضررى النوبة 25يونيو انتظروه .. من سيكون أشهر لاعب فى أمم أفريقيا 2019 ؟ أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟ أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية المزيد من Trending Plus
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