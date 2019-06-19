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روسيا: الوضع فى شبه الجزيرة الكورية ربما يتصاعد فى العام المقبل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:41 م
روسيا: الوضع فى شبه الجزيرة الكورية ربما يتصاعد فى العام المقبل بوتين
موسكو (رويترز)

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قال عضو كبير فى مجلس الأمن الروسى، اليوم الأربعاء، إن الوضع فى شبه الجزيرة الكورية قد يتصاعد العام المقبل إذا فشلت الولايات المتحدة فى إقناع بيونجيانج بأنها جادة بشأن تحسين العلاقات.

 

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى إنه "ليس متعجلا" لإبرام اتفاق مع كوريا الشمالية لتفكيك برنامج أسلحتها النووية.

 

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر فنديكتوف نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسى قوله "مما لا شك فيه أنه إذا فشلت وزارة الخارجية الأمريكية فى إقناع بيونجيانج بأنها جادة فى نواياها تجاه تحسين العلاقات مع الكوريين الشماليين فسوف نشهد فى عام 2020 تصعيدا فى الوضع فى شبه الجزيرة الكورية".

 

 


روسيا

شبه الجزيرة الكورية

كوريا

الكسندر فنديكتوف

الخارجية الامريكية

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