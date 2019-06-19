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"رحلة آمنة على أرض التاريخ".. شعار رجال المرور لضيوف أمم أفريقيا (فيديو)

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:24 م
"رحلة آمنة على أرض التاريخ".. شعار رجال المرور لضيوف أمم أفريقيا (فيديو) تأمين بطولة الأمم الإفريقية
كتب محمود عبد الراضي

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"طريقهم رحلة آمنة على أرض التاريخ" شعار رفعه رجال المرور والعمليات الخاصة المشاركين في تأمين بطولة أمم أفريقيا بمصر، والمنتشرين بمحيط الملاعب التي تقام بها البطولة.
 
 
وتنفذ أجهزة الأمن خطط أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة وكذا الاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.
 
 
 
 
 

امم افريقيا

امم افريقيا 2019

الكان

تامين بطولة امم افريقيا

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