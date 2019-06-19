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رتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم قطاع التأمين

الأربعاء، 19 يونيو 2019 02:09 م
رتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم قطاع التأمين بورصة البحرين _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.16% رابحا 2.32 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.74 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات التأمين والبنوك التجارية والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 9.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.3 مليون دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة نمو 23.58% مدفوعا بصعود سهم سوليدرتى البحرين بنسبة 10%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.10% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.36%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.16% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.72%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.26%.
 
فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.32% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 4.04%.
 
 
 

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