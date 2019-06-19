سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة أسوان يلتقى نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولى لبحث التعاون

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:32 م
رئيس جامعة أسوان يلتقى نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولى لبحث التعاون جانب من اللقاء
أسوان - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان مع بو بارك نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولى "كويكا" (KOICA ) لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين والارتقاء بالعملية التعليمية فى قسم اللغة الكورية بكلية الالسن فى الجامعة .

 

وأوضح رئيس الجامعة أن اللقاء تضمن الاتفاق على عقد عدد من الدورات التدريبية الصيفية للطلاب الراغبين فى تحسين مستواهم فى اللغة الكورية، وذلك بالتعاون مع المتطوعين الكوريين بالجامعة .

 

وأشار إلى أنه من المنتظر انضمام اثنين من المتطوعين الكوريين للتدريس فى كلية الألسن، خلال الفترة من شهر أكتوبر حتى شهر ديسمبر المقبلين، ليصبح بذلك إجمالى عدد المتطوعين الكوريين فى هذا القسم 6 متطوعين مما سيكون له مردودا إيجابيا على جودة العملية التعليمية بهذا القسم .

 

وأشاد بالدور الكبير والبارز الذى تقوم به الوكالة الكورية للتعاون الدولى فى توطيد الروابط والعلاقات الطيبة بين شعبى جمهورية مصر العربية والشعب الكورى الصديق.

 

ومن جانبه أضاف الدكتور حازم عبداللاه شعبان الجمل مدير إدارة التعاون الدولى بجامعة أسوان أنه سيتم عقد كورسات فى الإرشاد السياحى لطلاب اللغة الكورية فى الجامعة بالتعاون مع المنظمة الكورية خلال الفترة المقبلة، علاوة على مرافقة هؤلاء الطلاب للمرشدين السياحيين الكوريين خلال زيارة الوفود الكورية للمعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة وذلك من أجل تحسين مستوى الطلاب فى اللغة والمساهمة فى تنشيط السياحة الكورية القادمة لأسوان.


جامعة اسوان

الوكاله الكوريه

تعليم الكوريه

كليه الالسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وفد جامعة أسوان يزور قرية المنصورية بمركز دراو لتطوير الخدمات بها

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:16 م

4 طالبات بجامعة أسوان يؤدين الامتحان داخل المستشفى بعد تعرضهن لحادث

السبت، 08 يونيو 2019 11:23 ص

إصابة 3 طالبات بجامعة أسوان صدمتهن سيارة أثناء التوجه للامتحانات

السبت، 08 يونيو 2019 08:50 ص

جامعة أسوان تشكل لجان خاصة لأداء امتحان الطالبات المصابات فى حادث الصحراوى

الجمعة، 07 يونيو 2019 10:33 م

جامعة أسوان: توفير المستلزمات الطبية وأكياس الدم بالمستشفى الجامعى

الخميس، 06 يونيو 2019 06:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

28 مليون مشاهدة للتريللر الثاني من فيلم Frozen 2

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

منتخب الأرجنتين يبحث عن الكبرياء أمام باراجواى فى كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

تشققات اللسان مش حاجة عادية.. اعرف سبب المشكلة وعالجها

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المدن الساحلية تستعد لكأس الأمم الإفريقية.. وشاشات عرض كبيرة للمباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة