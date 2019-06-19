رئيس جامعة أسوان يلتقى نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولى لبحث التعاون

التقى الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان مع بو بارك نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولى "كويكا" (KOICA ) لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين والارتقاء بالعملية التعليمية فى قسم اللغة الكورية بكلية الالسن فى الجامعة .

وأوضح رئيس الجامعة أن اللقاء تضمن الاتفاق على عقد عدد من الدورات التدريبية الصيفية للطلاب الراغبين فى تحسين مستواهم فى اللغة الكورية، وذلك بالتعاون مع المتطوعين الكوريين بالجامعة .

وأشار إلى أنه من المنتظر انضمام اثنين من المتطوعين الكوريين للتدريس فى كلية الألسن، خلال الفترة من شهر أكتوبر حتى شهر ديسمبر المقبلين، ليصبح بذلك إجمالى عدد المتطوعين الكوريين فى هذا القسم 6 متطوعين مما سيكون له مردودا إيجابيا على جودة العملية التعليمية بهذا القسم .

وأشاد بالدور الكبير والبارز الذى تقوم به الوكالة الكورية للتعاون الدولى فى توطيد الروابط والعلاقات الطيبة بين شعبى جمهورية مصر العربية والشعب الكورى الصديق.

ومن جانبه أضاف الدكتور حازم عبداللاه شعبان الجمل مدير إدارة التعاون الدولى بجامعة أسوان أنه سيتم عقد كورسات فى الإرشاد السياحى لطلاب اللغة الكورية فى الجامعة بالتعاون مع المنظمة الكورية خلال الفترة المقبلة، علاوة على مرافقة هؤلاء الطلاب للمرشدين السياحيين الكوريين خلال زيارة الوفود الكورية للمعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة وذلك من أجل تحسين مستوى الطلاب فى اللغة والمساهمة فى تنشيط السياحة الكورية القادمة لأسوان.