دونالد ترامب يجمع 25 مليون دولار تبرعات فى اليوم الأول من حملته بفلوريدا

كتب محمد جمال

أعلن الحزب الجمهورى أن الرئيس الأمريكية دونالد ترامب جمع نحو 25 مليون دولار من التبرعات خلال اليوم الأول من حملته لانتخابات الرئاسة عام 202، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى رونا ماكدانييل فى تغريدة لها على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "دونالد ترامب جمع مبلغ الـ 24.8 مليون دولار القياسى خلال أقل من 24 ساعة لإعادة انتخابه".

وأشارت إلى هناك "تشجيعا غير مسبوق" للرئيس دونالد ترامب فى أنحاء البلاد ،وأعلن ترامب أمام تجمع من مؤيديه فى مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، أمس الثلاثاء عن انطلاق حملته الانتخابية.

ومن المقررأن تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم 3 نوفمبر عام 2020، وسيعقد الحزب الجمهورى مؤتمرا له فى الفترة من 24 إلى 27 أغسطس 2020، وسيعلن خلاله عن اسم مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة.