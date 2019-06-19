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خريجة تعليم مفتوح تطالب بقيدها بجداول المحامين

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:37 م
خريجة تعليم مفتوح تطالب بقيدها بجداول المحامين مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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أقامت إنجى فرحات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، تطالب بإلغاء قرار نقابة المحامين، بوقف قيد خريجى كليات التعليم المفتوح بجداول النقابة.

وقالت الدعوى رقم 38705 لسنة 73، إنه بناء على القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات المقضى بفتح باب التعليم المفتوح للراغبين فى استكمال التعليم العالى وتنفيذ الشروط التى وضعت للالتحاق، وهى الحصول على الثانوية العامة والأزهرية أو ما يعادلها بشرط مضى 5 سنوات على التخرج.

ونظرا لتوافر تلك الشروط في الطاعنه قامت بالالتحاق بكلية الحقوق جامعة بنها للتعليم المفتوح، وحصلت على ليسانس الحقوق، وعند التقدم بأوراقها للقيد بجداول النقابة، رفضت النقابة قبولها، بحجة وقف قيد خريجى التعليم المفتوح -على حد قولها- .

 

 


مجلس الدولة

الحوادث

قيد بنقابة المحامين

شروط القيد

التعليم المفتوح

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