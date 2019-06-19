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خالد حنفى: إطلاق مسابقة لاختيار أفضل المشروعات لرواد الأعمال من شباب العرب

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:19 م
خالد حنفى: إطلاق مسابقة لاختيار أفضل المشروعات لرواد الأعمال من شباب العرب خالد حفنى مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
كتب مدحت وهبة

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عقد الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية اجتماعا مع الدكتور هاشم حسين ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالبحرين بمقر الاتحاد ببيروت لتوفير آليات التمويل اللازم لشباب المستثمرين فى الوطن العربى وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال وتقديم الخدمات لهم.

وأكد الدكتور خالد حنفى، عقب الاجتماع أنه تم استعراض خطة عمل اتحاد الغرف العربية 2019 -2020 لتقديم حزمة من الخدمات لصغار المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من مؤسسات التمويل ورفع الوعى بأهمية ريادة الأعمال وآلية تحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحة وكذلك توفير حزمة من البرامج التدريبية لرواد الأعمال من الشباب بالدول العربية.

وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية، إنه تم الاتفاق على تنظيم مسابقة لرواد الأعمال العرب على هامش مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب فى دورته الثامنة عشر والمزمع عقده فى دولة البحرين فى شهر نوفمبر المقبل وينظمه اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالبحرين، حيث ستنطلق فعاليات المسابقة فى كافة الدول العربية لاختيار أفضل المشروعات لرواد الأعمال من الشباب العرب الذين سيقومون بعرض مشروعاتهم أمام نخبة من رجال الأعمال لاختيار أفضل المشروعات ليتم تمويلها وتقديم الدعم اللازم لها، كما تم الاتفاق على عقد برنامج تدريبى بمقر اتحاد الغرف العربية للكوادر العاملة بالغرف العربية.


اتحاد الغرف العربية

خالد حنفي مشروعات رواد الاعمال

الشباب العرب

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