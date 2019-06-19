"حماية المستهلك" تعيد 14 ألف جنيه لمواطن اشترى "لاب توب" غير مطابق للمواصفات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن رجال حماية المستهلك يواصلون مهمتهم في الضرب بيد من حديد للتصدي لحالات الغش التجاري لخدمة المواطنين.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم رد مبلغ 14 ألف جنيه خلال ساعتين، بعد شكوي تقدم بها أحد المواطنين أفاد خلالها بأنه قام بشراء لاب توب من إحدي المحلات بالأقصر، وبإستخدامه للجهاز وجد أنه غير مطابق للمواصفات التي طلبها من البائع ورفض البائع الإستبدال أو رد مبلغ الشراء، وعلي الفور تم إستدعاء المشكو في حقه بمكتب حماية المستهلك بالمديرية، وتم إلزامه برد مبلغ الشراء وتسلم الشاكي مبلغ الشراء كاملاً 14 ألف جنيه، وجاري إستكمال وإستيفاء المحضر حيث باشر تحقيق الشكوي عادل عامر من رجال حماية المستهلك بالأقصر.