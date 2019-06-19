حصيلة الضرائب على القيمة المضافة بموازنة العام الجديد × 4 نقاط

كتب عبد اللطيف صبح

بلغت جملة الإيرادات المُتوقعة من الضريبة على القيمة المضافة بالموازنة الجديدة 365 مليارًا و410 ملايين و123 ألف جنيه، مقابل 320 مليارا و797 مليونا و877 ألف جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 44 مليارا و612 مليونا و246 ألف جنيه، بمعدل نمو 13.9%.

ومن المتوقع أن تحقق الضريبة على القيمة المُضافة فائضا يؤول إلى الخزانة العامة قدره 362 مليارا و236 مليونا و113 ألف جنيه، مقابل 318 مليارا و9 ملايين و563 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2018/2019، بزيادة قدرها 44 مليارا و226 مليونا و550 ألف جنيه، بنسبة زيادة نحو 13.9%.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا يوم الأربعاء المقبل لاعتماد تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، على أن تتم مناقشته بالجلسة العامة البرلمان يوم السبت المقبل.

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