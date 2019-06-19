حبس عاطل متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخيرة بالعمرانية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل، لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة بالعمرانية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان يستخدم سيارته الملاكي في نقل الأسلحة والذخيرة، وتوصيلها لعملائه.

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وتبين أن المتهم حول مسكنه إلى مخزن للأسلحة، حيث كان يخفيها بإحدى الغرف، لحين بيعها للمترددين عليه من زبائنه.

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وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم، سابق تورطه في 5 قضايا خطف، وضرب، وتعاطي مخدرات، وانتحال صفة.

وعلى الفور تم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالأسلحة النارية غير المرخصة بالعمرانية.