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جهاز تنمية المشروعات يمول مشروعات صغيرة بمركز بلاط بـ 4 ملايين جنيه

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:48 م
جهاز تنمية المشروعات يمول مشروعات صغيرة بمركز بلاط بـ 4 ملايين جنيه محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد،تمويل عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بزمام المركز والقرى التابعة له، بتكلفة بلغت 4 ملايين و11 ألف جنيه،والتى تم تمويلها من جهاز تنمية المشروعات "مشروعك"، وتضمنت تنفيذ مشروعات زراعية وصناعية وخدمية متنوعة.
 
قال عادل عباس رئيس المركز، أنه تم تنفيذ مشروعات صغيرة نفذها عدد من شباب الخريجيين بتمويل من تنمية القرية بتكلفة بلغت 83 ألف و808 جنيه، فى إطار تنفيذ خطة المحافظة، لتنفيذ وتمويل مشروعات صغيرة لصالح شباب الخريجيين بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد .
 
 

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