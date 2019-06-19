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جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية تمنح درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس السيسي

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:45 م
جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية تمنح درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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منحت جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية تمنح درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قرار الجامعة جاء انطلاقًا من دور سيادته فى قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والبناء، وإطلاق إصلاحات هيكلية عميقة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والشروع فى تشييد مشروعات قومية كبرى فى زمن قياسى فى شتى قطاعات الدولة، مما أعاد رسم الخريطة التنموية والاقتصادية لمصر.

 

وأشاد مسئولو الجامعة أشادوا بجهود الرئيس فى تطوير التعليم المصرى بشقيه الأساسى والجامعى من خلال برامج ومشاريع إصلاح أكاديمية جوهرية وفق احدث المعايير الدولية، وتأسيس عدد جديد من الجامعات".

 

كما ثمنت الجامعة المساهمة الفاعلة للرئيس فى تعزيز السلام والتعاون على المستوى الدولى، وجهود سيادته الرائدة لصياغة إطار دولى شامل لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف بهدف حماية الإنسانية جمعاء، فضلًا عن قيادته للجهود الحثيثة على المستوى الوطنى فى مصر لمكافحة واحتواء الإرهاب، وهو الامر الذى انعكس على المستوى الإقليمى.

 

وأشادت الجامعة بالدور الفعال والحرص الملموس للرئيس فى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا فى جميع المجالات خاصة فى البعد الاقتصادى وتشجيع الاستثمارات والمشروعات المشتركة.


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