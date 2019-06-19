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تعرف على محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:02 ص
تعرف على محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتب عبد اللطيف صبح

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تتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ونستعرض فى السطور التالية أبرز 5 محاور للاستراتيجية:

 

1- من المقرر أن يتم تنفيذها خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات.

 

2- الاهتمام بمحور التعليم والتدريب لمواجهة نقص العمالة المُدربة فى مجال الذكاء الاصطناعى.

 

3- إعطاء الفرصة للشركات الناشئة للاشتراك فى مشروعات مع جهات الدولة المختلفة فى مجال الذكاء الاصطناعى.

 

4- عقد سلسلة من ورش العمل التى تضم ممثلى هذه الشركات.

 

5- تصميم المناهج المطلوبة لبناء قدرات الشباب فى هذا المجال.
 


استراتيجية الذكاء الاصطناعى

وزارة الاتصالات

تكنولوجيا المعلومات

التحول الرقمى

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