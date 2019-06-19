تعرف على محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى

كتب عبد اللطيف صبح

تتبنى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ونستعرض فى السطور التالية أبرز 5 محاور للاستراتيجية:

1- من المقرر أن يتم تنفيذها خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات.

2- الاهتمام بمحور التعليم والتدريب لمواجهة نقص العمالة المُدربة فى مجال الذكاء الاصطناعى.

3- إعطاء الفرصة للشركات الناشئة للاشتراك فى مشروعات مع جهات الدولة المختلفة فى مجال الذكاء الاصطناعى.

4- عقد سلسلة من ورش العمل التى تضم ممثلى هذه الشركات.

5- تصميم المناهج المطلوبة لبناء قدرات الشباب فى هذا المجال.

