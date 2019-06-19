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الرئيسية صحة وطب

تعرف على أنواع اختبارات الدم

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:30 م
تعرف على أنواع اختبارات الدم انواع اختبارات الدم المختلفة
كتبت إيناس البنا

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تساعد اختبارات الدم الأطباء على تشخيص الحالات الصحية للمريض أو فحص العوامل الوراثية، وقد يكون اختبار الدم الأشهر والمعروف لدى الجميع هو اختبار صورة الدم الكاملة "CBC" الذى يوضح نسبة الهيموجلوبين فى الدم لتوضيح الإصابة بالأنيميا من عدمه.

تشمل أنواع اختبارات الدم الأخرى، معدل ترسيب كرات الدم الحمراء ولوحة التمثيل الغذائى فى الدم، وفقا لتقرير موقع " Dictionary" .

يحدد اختبار CBC عدد وأنواع الخلايا المختلفة فى الدم التى يحصل الأطباء منها على أدلة حول صحة المريض، على سبيل المثال ، يشير انخفاض عدد الهيموجلوبين إلى فقر الدم ، فى حين أن العدد المرتفع قد ينجم عن وجود مشاكل فى الرئتين أو فى نخاع العظم.

انواع اختبارات الدم
انواع اختبارات الدم

 

فى اختبار معدل ترسيب كرات الدم الحمراء  يفحص الأطباء الوقت الذى تستغرقه خلايا الدم الحمراء فى الانخفاض إلى قاع أنبوب الاختبار، ويشير معدل هبوط أسرع إلى وجود مستويات أعلى من الالتهاب ، ويساعد هذا الاختبار الأطباء على تشخيص الالتهابات مثل التهاب الشغاف والتهاب المفاصل ومرض كرون.

بينما يقيس اختبار لوحة التمثيل الغذائى فى الدم، المواد الكيميائية فى البلازما مثل الكالسيوم والجلوكوز والكهارل ، حيث يوفر هذا الاختبار معلومات حول العضلات مثل القلب والأعضاء مثل الكبد والكلى.

بينما تشير مستويات الجلوكوز غير الطبيعية فى الدم إلى احتمال الإصابة بمرض السكر، فى حين تشير مستويات الإلكتروليت غير الطبيعية إلى مشاكل فى أعضاء مثل الكلى أو الكبد أو القلب.

 


اختبارات الدم

الهيموجولين

التمثيل الغذائى

البلازما

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